Regierungs-Therapie für Krankenkassen ist fixiert

Die Eckpunkte der von der Regierung angekündigten Reform der Sozialversicherung stehen und werden heute kurz vor Mittag von ÖVP-Kanzler und FPÖ-Vizekanzler präsentiert. Freilich: Ein fertiges Gesetz soll dabei noch nicht vorgestellt werden, sondern eine Punktation, die die vereinbarten Eckpunkte zusammenfasst. Das Gesetz soll dann bis Herbst folgen.

Eine Milliarde bis 2023

Ob Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache heute über das hinaus, was schon bekannt ist, mit weiteren Reformüberraschungen aufwarten, wird sich zeigen. Was kommen soll, steht ohnehin bereits im Regierungsprogramm: Man wolle eine „nachhaltige Reduktion der Sozialversicherungsträger auf maximal fünf Träger erreichen“ — bisher sind es, je nach Lesart, 21 oder 22. Dazu werden die neun Gebietskrankenkassen zu einer „Österreichischen Gesundheitskasse“ (ÖGK) mit neun Landesstellen verschmolzen, die fünf noch bestehenden Betriebskassen können hineinoptieren. Auch die Sozialversicherungen für Bauern und Unternehmer werden zusammengelegt, die Beamtenversicherung soll die Eisenbahner übernehmen. Geplant sind also drei getrennte Kassen für Arbeitnehmer, öffentlichen Dienst und Selbstständige. Außerdem bleibt die Pensionsversicherungsanstalt (PVA) und möglicherweise auch die Unfallversicherung AUVA bestehen — sofern sie das von der Regierung verordnete Sparziel von 500 Millionen Euro erfülllt.

Die Kassenfusion soll bis zum Jahr 2023 laut Regierungsprogramm eine Einsparung von einer Milliarde Euro bringen, die sich aus dem natürlichen Abgang des Verwaltungspersonals und der „Harmonisierung“ von Kassenleistungen ergeben soll. Dass „großzügigere Leistungen“ — wie sie etwa jüngst von der Wiener Gebietskrankenkasse mit der Ärztekammer vereinbart wurden — reduziert werden müssen, soll nicht passieren. Das Regierungsprogramm sieht nämlich eine „Beibehaltung des Leistungsniveaus“ vor.

Durchaus Spannung verspricht, wie das Thema Selbstverwaltung angegangen wird. Laut Medienberichten soll aus — von AK dominiertem —Vorstand und der Generalvesammlung sowie — von Wirtschaftskammer dominierter — Kontrollversammlung ein „Verwaltungsrat“ werden, wo sich die Arbeitnehmer- und die Arbeigebervertreter die Mandate 50 zu 50 teilen.

„Budgetautonomie“

Für sehr viel Diskussionsstoff im Vorfeld der Reform sorgte das Thema Beitragseinnahmen. LH Thomas Stelzer etwa hat mehrfach betont, dass die in OÖ lukrierten Krankenkassenbeiträge auch in OÖ bleiben müssen, auch hatte er OÖ als Sitz der ÖGK ins Spiel gebracht. Gemäß Regierungsprogramm ist „eine länderweise Budgetautonomie gesetzlich festzulegen“. Und: „Die bisherigen Rücklagen verbleiben im jeweiligen Bundesland für die Zielsteuerung“.