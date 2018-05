Regierungsbildung in Rom gescheitert: Conte gibt auf

Es ist ein fragwürdiger Rekord für Italien: Das Land war gestern 84 Tage nach den Parlamentswahlen — und damit so lange wie nie zuvor — immer noch ohne Regierung. Und das dürfte vorerst so bleiben. Denn der designierte Premier Guiseppe Conte hat am Abend das Handtuch geworfen. Er verzichtete auf sein Mandat, eine Regierung aus der rechten Lega und der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung zu bilden.

Unmittelbarer Auslöser war das abendliche Veto von Staatspräsident Sergio Mattarella gegen den Europa-kritischen Ökonomen Paolo Savona. Lega-Chef Matteo Salvini hatte auf den 81-Jährigen bestanden und schon im Vorfeld Neuwahlen in den Raum gestellt, sollte die Regierung nicht bald starten können. Auch die Geduld von Fünf-Sterne-Chef Luigi Di Maio näherte sich ihrem Ende: „Wir haben genug gewartet. Entweder man stellt die Regierung in den nächsten 24 Stunden auf die Beine, oder es wird kein Kabinett zustande kommen.“ Staatschef Mattarella dürfte sich nun wahrscheinlich um die Bildung einer Expertenregierung bemühen, die Italien bis zu Neuwahlen im Herbst führen könnte.