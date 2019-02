Regierungsrochade im Burgenland

Das Burgenland hat einen neuen Landeshauptmann: Der frühere Landespolizeidirektor und Ex-Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) ist gestern Nachmittag vom Landtag mit 20 von 32 gültigen Stimmen zum Nachfolger von Hans Niessl (SPÖ) gewählt worden. Bereits am Vormittag war Niessl mit einem Festakt nach 18 Jahren als LH offiziell in die Polit-Pension verabschiedet worden. Zahlreiche Freunde und Wegbegleiter, unter ihnen Altbundespräsident Heinz Fischer, SPÖ-Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner sowie mehrere Landeschefs, Vertreter der Wirtschaft und aller gesellschaftlichen Bereichen waren gekommen, um diesen Tag mit dem scheidenden Landeschef zu begehen.

„Mir ist ganz wichtig, ein Landeshauptmann für alle Burgenländer zu sein“, betonte Doskozil in seinem Statement nach der Sonderlandtagssitzung. „Dank und Demut — das sind eigentlich die zwei Wörter, die mich heute hier begleitet haben. Einerseits Dankbarkeit, dieses Amt ausüben zu können und gewählt worden zu sein, Und auch Demut: Demut in der Amtsführung. Ich glaube, das ist eine tolle Herausforderung.“ Das Wesentliche, was man sich vorgenommen habe, seien stabile Finanzen. Schon in den kommenden Wochen solle ein umfassendes Pflegekonzept vorgelegt werden. Auch mit der Frage der Absicherung der fünf Spitalstandorte werde man sich auseinandersetzen müssen. Er wolle aber auch eine Diskussion für einen Mindestlohn in der Höhe von 1700 Euro führen.

Doskozil war nicht der Einzige, der sich gestern im Landtag einer Wahl stellte. Denn der Wechsel von Niessl zu Doskozil zog auch eine Reihe von personellen Änderungen im SPÖ-Team nach sich. Verena Dunst folgt als Landtagspräsidentin Christian Illedits, der als Landesrat in die Regierung wechselte. Neu für die SPÖ in der Regierung sind auch Daniela Winkler und Heinrich Dorner.