Regierungstreffen auf Chiemsee-Insel

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder lud die Regierungschefs aus den sechs Alpenraum-Regionen Graubünden, Oberösterreich, Salzburg, St. Gallen, Südtirol und Tirol gestern zum Herrenchiemseer Alpendialog nach Prien am Chiemsee. „Es ist der Beginn eines intensiven, strategischen Dialogs aller Länder des Alpenraums“, erklärte Söder, der künftig in einer ständigen Arbeitsgruppe aus der Vielfalt der Regionen gemeinsame Ziele entwickeln will.

„Es sind die Gemeinsamkeiten, die wir heute bei unserem Austausch in den Vordergrund stellten. Nur durch eine enge Kooperation können wir unsere politische Zusammenarbeit stärken — vor allem in einer Zeit, in der in Europa wichtige Richtungsentscheidungen gefällt werden“, sagte Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer nach der Unterzeichnung einer gemeinsamen Erklärung für mehr Klimaschutz und eine engere Zusammenarbeit. Das Treffen stand unter dem Tenor: „Wir sitzen das Klima betreffend alle im selben Boot und müssen auch in die gleiche Richtung paddeln.“

Symbolisches Treffen

Das Treffen auf der Insel mit Blick auf die Alpenkulisse sollte daher auch symbolisch für die Gemeinsamkeiten der Region stehen. Für einen Alpenraum, dem eine zentrale Rolle in Europa zukommt. Als einer der stärksten Wirtschaftsräume, ein bedeutender, aber auch stark belasteter Verkehrsraum im Herzen von Europa, sowie ein einzigartiger Lebens- und Naturraum.

Fokus auf Klimaschutz

Daher stand im Fokus des Treffens, bei Aufgaben des Klimaschutzes und der Weiterentwicklung des Alpenraums als Lebens-, Wirtschafts-, Natur- und Erholungsraum eine intensivere Zusammenarbeit anzustreben. „Als exportorientiertes Bundesland leben wir vom Austausch mit anderen Regionen. Ein Zusammenschluss wie der heutige macht greifbar und spürbar, was sich die Bürgerinnen und Bürger wünschen: Regionale Themen aufgreifen und dort daran arbeiten, wo die Leute Zuhause sind“, so Stelzer.

Vor allem grenzüberschreitende Initiativen würden deutlich machen, dass die Alpenregionen die gleiche Kultur teilen und mit den gleichen Herausforderungen zu kämpfen haben. Zukünftig soll man sich daher im Alpenraum bestmöglich vernetzen: „Der heutige Herrenchiemseer Alpendialog war ein weiterer Anstoß dazu und der Beginn einer noch intensiveren Zusammenarbeit“, betont Stelzer.