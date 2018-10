Regimekritiker in Konsulat geköpft?

Der saudische Regimekritiker und Journalist Jamal Khashoggi wurde laut neuen türkischen Presseberichten im Istanbuler Konsulat seines Landes verhört, durch Abschneiden von Fingern brutal gefoltert und dann geköpft. Fakt ist, dass seit dem Besuch des Konsulats am 2. Oktober von Khashoggi jede Spur fehlt. Türkische Zeitungen berichteten gestern zudem, dass 15 Mitglieder eines aus Saudi-Arabien eingereisten Killerkommandos großteils den dortigen Sicherheitskräften zuzuordnen seien und vier Männer direkt aus dem Umfeld des saudischen Kronprinzen stammen.

Pompeo euphorisch

Unterdessen ist der in diesem Fall aktive US-Außenminister Mike Pompeo gestern aus Saudi-Arabien kommend in der Türkei eingetroffen. In Saudi-Arabien hatte er davor König Salman, Außenminister Adel al-Dschubeir und zwei Mal Kronprinz Mohammed Salman getroffen. Pompeo sprach gestern von einer „unglaublich erfolgreichen Visite“, immerhin hätten die saudischen Gesprächspartner eine „vollständige und transparente Untersuchung“ im Fall Khashoggi zugesagt. In der Türkei traf Pompeo gestern in der Sache mit Präsident Erdogan zusammen. Die westliche Welt fordert Saudi-Arabien unterdessen geschlossen auf, den mysteriösen Fall rasch zu klären.