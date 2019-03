„Regional verankert, national anerkannt, international wahrgenommen“

„Der Umstieg vom Konservatorium zur Universität war eine gute Entscheidung. Die Bruckneruni ist heute ein wesentlicher Antrieb für das Kulturland Oberösterreich und konnte seither internationale Strahlkraft entwickeln“, zog Landeshauptmann Thomas Stelzer anlässlich des 15-jährigen Bestehens der Einrichtung als Privatuniversität positive Bilanz. Knapp 14.000 Studenten aus 70 verschiedenen Nationen haben seither an der Universität, die vom Land und von Beiträgen der Studierenden getragen wird, inskribiert.

Die derzeit 850 Studenten kommen zu einem Drittel aus Oberösterreich, ein weiteres Drittel stammt aus den anderen Bundesländern, 40 Prozent sind aus dem Ausland. Der weitaus größte Teil studiert Musik, etwa 40 Studierende widmen sich der Schauspielerei, die Tanzklassen besuchen rund 15 Studenten pro Jahrgang.

Kooperationen und neue Bildungsangebote

„Kunst ist eben ein internationales Feld“, betont Rektorin Ursula Brandstätter, die ebenfalls die starke überstaatliche Wahrnehmung der Bruckneruni unterstrich, die mittlerweile Partner von 70 ausländischen Hochschulen ist. Genauso positiv sei es, dass die Privatuniversität „regional verankert und national anerkannt“ sei, so Brandstätter. Kooperationen mit Kulturinstitutionen wie dem Musiktheater ermöglichen es den Studenten, praktische Erfahrungen zu sammeln. Auf nationaler Ebene sei die Bruckneruni als Teil der AG der Musikuniversitäten dieses Jahr der Austragungsort für die Lange Nacht der Musikuniversitäten (22. März), bei der ein vielfältiges Programm von Kammermusik über Jazz bis hin zu Schauspiel und Tanz geboten werde.

Stelzer hob zudem das neue pädagogische Angebot hervor, mit dem in Kooperation mit anderen Bildungseinrichtungen seit heuer Musiklehrer an der Bruckneruni ausgebildet werden. Auch im Bereich Forschung habe man enorme Fortschritte gemacht, so Brandstätter, diese werden zunehmend im Rahmen einer steigenden Zahl an Symposien und Projekten sichtbar. Viele Anfragen gebe es für die beiden neuen Promotionsstudien.

Die Universität wird aber nicht nur von Studierenden und in Fachkreisen gut angenommen, auch Besucher sind sehr interessiert am Haus und an Veranstaltungen, die hier stattfinden. Seit der Eröffnung des neuen Universitätsgebäudes am Fuße des Pöstlingbergs im Jahr 2015 hätten 6500 Besucher Führungen besucht, so Stelzer. Auch die Besucherzahlen bei Veranstaltungen im Haus können sich sehen lassen: „Im letzten Jahr waren es mehr als 20.000 — Tendenz steigend“, freut sich Vizerektor Thomas Kerbl, der das breite Veranstaltungsprogramm für die nächste Zeit vorstellte.

Ein besonderer Schwerpunkt sei Franz Schubert gewidmet, dessen gesamte Werke bis 2028, dem Jahr, in dem der 200. Todestag des großen Komponisten begangen, zur Aufführung gebracht werden sollen (siehe S. 20) Am 25. Mai lädt die Bruckneruni zum Tag der offenen Tür, bei dem ein Programm für alle Altersstufen geboten wird, u. a. die Aufführung von Mozarts Oper „Die Zauberflöte“. Diese feiert zuvor am 17. Mai in der Bruckneruniversität Premiere und wird von Solisten des Instituts für Gesang und Musiktheater gemeinsam mit dem JKU Orchester zur Aufführung gebracht.mel