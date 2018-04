Regionales Potenzial ausschöpfen

Oberösterreichs vierter Naturpark im Mondseeland in Planung

Bei strahlenden Sonnenschein, traumhaften Ambiente und einem regionalen Frühstück startete am Freitag der alljährliche Mondseelandtag in Tiefgraben. Bereits zum neunten Mal lud LAbg. Michaela Langer-Weninger bäuerliche Funktionäre und Medienvertreter ein, die Region rund um den Mond- und Irrsee zu erkunden. Mehr als 500 bäuerliche Familien erhalten und gestalten hier 6.700 ha Grund, erzeugen hochwertige Produkte und sichern somit die Lebensqualität vor Ort. Dieses Jahr stand der Bauernhof als Lebensmittelpunkt im Fokus der Veranstaltung. Als Ehrengäste konnten die Bundesbäuerin und Vize-Präsidentin der LK Voralberg Andrea Schwarzmann sowie LKR und Bezirksbäuerin von Vöcklabruck, Elfriede Schachinger begrüßt werden. Ganz besonders interessant waren die Hofbesichtigungen, welche Einblicke in verschiedenste Wirtschaftsweisen gaben.

Naturpark in Planung

Um die Bewusstseinsbildung und die Wertschöpfung in der Region weiter auszubauen und zu stärken, ist nun Oberösterreichs vierter Naturpark im Mondseeland in Planung. „Die Möglichkeiten eines solchen langfristigen Projektes sind beeindruckend. Es ist für uns aber auch klar, dass es keine weiteren Auflagen für die Bäuerinnen und Bauern geben darf“, so Langer-Weninger.