Regionalpolitischer Meilenstein

Nach neun Monaten intensiver Tätigkeit präsentierte Kirchhams Bürgermeister Hans Kronberger als Obmann der INKOBA (Interkommunale Betriebsansiedlung) Salzkammergut Nord einen regionalpolitischen Meilenstein. Kürzlich unterzeichneten sieben Grundbesitzer Optionsverträge, welche dem Gemeindeverband die Erschließung und Vermarktung von 21,5 Hektar Betriebsbaugrund in der Vorchdorfer Ortschaft Feldham ermöglichen.

Die INKOBA arbeite nun an der Planung der Infrastruktur und einer Vermarktungsstrategie. „Der Verkaufspreis wird sich um die hundert Euro pro Quadratmeter inklusive Aufschließung bewegen“, so Kronberger. Ziel sei die Schaffung möglichst vieler Arbeitsplätze –den Minimalwert gibt er dabei mit 450 Arbeitsplätzen auf dem gesamten Areal an. Die ersten Firmen sollen Ende 2019 mit der Errichtung von Betriebsstätten in Feldham starten können.