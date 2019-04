Regisseurin Jessica Hausner im Wettbewerb von Cannes

Nachdem zuletzt kein Österreicher am Wettbewerb der Filmfestspiele Cannes teilnehmen konnte, hat heuer Jessica Hausner die Chance: Die 46-jährige Regisseurin ist mit “Little Joe” im Wettbewerb des Festivals vertreten. Das gab am Donnerstag Cannes’ künstlerischer Leiter Thierry Fremaux in Paris bekannt. Die Festspiele gehen heuer von 14. bis 25. Mai an der Croisette über die Bühne.

In dem von Hausner gemeinsam mit Geraldine Bajard geschriebenen Science-Fiction-Thriller, bei dem Martin Gschlacht für die Kamera verantwortlich zeichnete, geht es um die alleinerziehende Alice (Emily Beecham), die Gentechnikerin ist. Sie entwickelt eine neue Pflanzenspezies, die die Menschen glücklich macht. Sie schenkt eine der Blumen ihrem Teenagersohn Joe und nennt sie “Little Joe”. Mit dem Wachsen der Pflanze wächst allerdings auch Alices Verdacht, dass diese nicht so harmlos ist, wie gedacht. Als Schauspieler beim majoritär von der coop 99 produzierten Film mit an Bord ist auch der britische Filmstar Ben Whishaw.