Das Springen der Nordischen Kombinierer bei der Weltcup-Premiere in Otepää ist am Samstagvormittag aufgrund schlechter Windverhältnisse abgesagt worden. Davon profitierte der Österreicher Franz-Josef Rehrl, der am Freitag den provisorischen Wertungsdurchgang für sich entschieden hatte.

Der Steirer geht ab 12.30 Uhr mit drei Sekunden Vorsprung auf Jarl Magnus Riiber bzw. acht auf Espen Björnstad (beide NOR) und neun auf seinen ÖSV-Kollegen Mario Seidl in die Loipe (10 km).