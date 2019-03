Rehrl in Oslo nach dem Springen Fünfter

Der WM-Dritte Franz-Josef Rehrl liegt beim Weltcup der Nordischen Kombinierer in Oslo nach dem Springen als bester Österreicher an der fünften Stelle. Dem Steirer fehlen vor dem Langlauf über 10 km (13.30 Uhr) umgerechnet 32 Sekunden auf den japanischen Spitzenreiter Go Yamamoto. Zweitbester ÖSV-Athlet ist der gesundheitlich angeschlagene Bernhard Gruber als 17. mit eineinhalb Minuten Rückstand.

Weltcupgesamtsieger Jarl Magnus Riiber rangiert in Abwesenheit der erkrankten fehlenden deutschen Asse Eric Frenzel und Johannes Rydzek 52 Sekunden zurück auf der neunten Zwischenposition.