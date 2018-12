Rehrl nach Großschanzenspringen in Lillehammer Zweiter

Franz-Josef Rehrl geht beim Weltcup der Nordischen Kombinierer in Lillehammer am Sonntag als Zweiter in den Langlauf über 10 km. Besser als der Steirer (126 m) war auf der Großschanze nur Weltcupspitzenreiter Jarl Magnus Riiber aus Norwegen (129,5), der mit 21 Sekunden Vorsprung auf Rehrl startet. Dritter ist der Japaner Go Yamamoto (128,5 m/+ 28 Sek.).

Als zweitbester Österreicher landete Martin Fritz auf Rang neun (125,5/+ 1:01 Minuten). ÖSV-Topspringer Mario Seidl (115,5 m) hat als 16. bereits 1:40 Minuten Rückstand.