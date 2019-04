Reich gedeckter Tisch am Fastensonntag

In der Fastenzeit gilt es bekanntlich, sich in vorösterlicher Buße auf die Zeit der Auferstehung Jesu vorzubereiten – und dies unter anderem mit bewusstem Verzicht. Das Publikum hingegen musste auf gar nichts verzichten, als am vergangenen fünften Fastensonntag in der Linzer Minoritenkirche das Passionskonzert im Rahmen der Musica-sacra-Reihe stattfand.

Im Gegenteil, der musikalische Tisch war überreich gedeckt: Unter dem Titel „Die mit Tränen säen“ stellten der Chor des Konservatoriums für Kirchenmusik der Diözese Linz und das Barockensemble Linz gleich mehrere Bachs im Mittelpunkt. Unter der souveränen Leitung von Wolfgang Kreuzhuber erklang die Kantate „Herr, wende dich und sei mir gnädig“ des selten gehörten Johann Christoph Bach, eines Onkels zweiten Grades des ungleich bekannteren Johann Sebastian.

Von dessen Cousin dritten Grades Johann Ludwig Bach wurde die Kantate „Ja, mir hast du Arbeit gemacht“ gegeben, von Johann Sebastians Sohn Carl Philipp Emanuel Bach die Sinfonia in e für zwei Violinen, Viola und Basso Continuo. Es folgte „Die mit Tränen säen“ von Johann Ludwig Bach und als Grande Finale die Kantate „Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir“ des großen Johann Sebastian Bach.

Eine harmonische Einheit

Kreuzhuber ist es gelungen, alle Teile des Ensembles zu einer harmonischen Einheit verschmelzen zu lassen. Der Chor erwies sich als gefühlvoll und wandlungsfähig, das Barockensemble agierte virtuos. Die Streicher meisterten die anspruchsvollsten Passagen der Kantaten mühelos, an der Oboe stachen Molly McDolan, am Cello Peter Trefflinger hervor. Souverän auch die Sopranistin Martina Daxböck sowie Martha Hirschmann im Alt. Besonderen Eindruck hinterließ Gerd Kenda, der die Bass-Passagen variantenreich intonierte. ch