Reifen im Oktober wechseln

In höheren Lagen müssen Fahrzeuglenker bereits mit Schnee rechnen. „Auch wenn die situative Winterreifenpflicht erst ab 1. November gilt, wird es langsam Zeit, an den Reifenwechsel zu denken“, sagt ÖAMTC-Techniker Steffan Kerbl.

„Möglicherweise dauert es noch ein wenig, bis es in tieferen Lagen ebenfalls schneit. Sommerreifen sind jedoch für höhere ausgelegt, was sich entsprechend auf den Grip und damit auf die Verkehrssicherheit auf allen Straßen auswirkt“, erläutert der Experte.

So kann der Bremsweg auf Schnee mit Sommerreifen doppelt so lang sein. Zum Umstecken sollte man im Übrigen so bald wie möglich einen Termin ausmachen. Erfahrungsgemäß sind die Werkstätten im Herbst schnell ausgebucht.