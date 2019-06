Reisebus fing auf deutscher Autobahn Feuer

In einem Reisebus ist auf der Autobahn 1 bei Bremen in Deutschland ein Feuer ausgebrochen. Bei dem Brand in der Nacht auf Mittwoch sei niemand verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Das Feuer war demnach aus zunächst ungeklärter Ursache während der Fahrt ausgebrochen. Die Fahrerin konnte den Bus rechtzeitig an den Seitenstreifen fahren und alle Fahrgäste in Sicherheit bringen.

Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand. Die gestrandeten Fahrgäste sollten mit einem anderen Bus des Unternehmens nach Hamburg gebracht werden. Die Bergung des Busses dauerte in der Nacht an. Ein Fahrstreifen der A1 wurde auf Höhe des Bremer Kreuzes dafür gesperrt.