Reisebus fuhr auf Lkw auf: Zwölf Verletzte

Verkehrsunfall in Bad Goisern löste Großeinsatz von Feuerwehr und Rettung aus – Asiatische Touristen auf Weg von Bad Ischl nach Hallstatt

BAD GOISERN – Zu einem Großeinsatz mussten am Donnerstag die Rettungskräfte im Inneren Salzkammergut ausrücken: In Bad Goisern (Bez. Gmunden) war um 11.40 Uhr ein Reisebus in einen Unfall verwickelt worden. Zwölf Personen wurden dabei verletzt, eine davon schwer.

Der Bus mit 30 thailändischen Touristen an Bord war von Bad Ischl nach Hallstatt unterwegs, als er auf der B 145 auf Höhe des Kreisverkehrs Goisern Mitte gegen das Heck eines vor ihm befindlichen Lkw prallte. Dieser kollidierte wiederum mit dem vor ihm fahrenden Pkw einer 53-Jährigen aus Bad Mitterndorf. Der 41-jährige Buslenker aus Slowenien dürfte übersehen haben, dass das Schwerfahrzeug, gelenkt von einem 35-Jährigen aus Leoben, vor ihm angehalten hatte.

Feuerwehrleute befreiten eingeklemmten Lenker

Durch die Wucht des Anpralls wurde der Mann im Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Die Einsatzkräfte der FF Bad Goisern und St. Agatha mussten ihn mittels hydraulischer Geräte und einer Seilwinde befreien, anschließend wurde der Lenker mit dem Rettungshubschrauber „Martin 3“ ins UKH Salzburg geflogen. von den Businsassen erlitten zehn Personen leichte Verletzungen, sie wurden durch mehrere Notärzte versorgt und in die umliegende Spitäler Bad Ischl, Bad Aussee und Gmunden eingeliefert. Die 53-Jährige wurde ebenfalls leicht verletzt. Die Salzkammergut Straße wurde für die Rettungsarbeiten bis 13.10 Uhr gesperrt.