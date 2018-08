Der Tiroler Bernhard Reitshammer hat am Dienstag bei den Langbahn-Europameisterschaften der Schwimmer im Semifinale über 50 m Brust Platz 13 belegt. In 27,47 Sekunden verbesserte er seinen erst am Vormittag im Vorlauf aufgestellten österreichischen Rekord um weitere 19/100. Den Aufstieg ins für Mittwoch angesetzte Finale verpasste der 24-Jährige um drei Zehntel.