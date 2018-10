Rekord bei Schäden durch Borkenkäfer

Land- und Forst-Betriebe in Österreich rechnen mit vier Millionen Festmeter Schadholz — Investitionen in Waldumbau

Ein kleiner, fünf Millimeter großer, Käfer treibt in Österreichs Wäldern sein Unwesen. Die Rede ist vom Borkenkäfer. Er bevorzugt Fichten und trockenes warmes Klima. Beides fand er heuer im Sommer zur Genüge. Zudem waren die Fichten durch die Trockenheit geschwächt und so knabberte sich der Käfer munter durch die Wälder. Die Land- und Forst-Betriebe in Österreich rechnen mit vier Millionen Festmeter Holz, das vom Borkenkäfer betroffen ist – ein absoluter Rekordwert. 2017 wurden 3,5 Millionen Festmeter Borkenkäferholz verzeichnet, der bisher höchste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen. „In bestimmten Teilen des Landes fliegt bereits die vierte Generation Borkenkäfer. Was für die Bäume schlecht ist, nämlich Wärme und Trockenheit, ist für den Käfer gut. Der Mehraufwand für die Käferbekämpfung, die Übersättigung des Marktes, die sinkenden Holzpreise und die Kosten für die Wiederaufforstung machen Waldbesitzern das Leben schwer“, erklärt Felix Montecuccoli, Präsident der Land- und Forst-Betriebe Österreich.

Kein Ende in Sicht

Ein Ende der Plage ist noch nicht in Sicht „Borkenkäfer überwintern in nicht abgestorbenen Bäumen, in Restholz und in der Bodenstreu, wo sie nicht bekämpft werden können. Der Klimawandel arbeitet gegen uns, wir müssen uns auch in den kommenden Jahren auf eine ähnliche Situation vorbereiten“, schildert Montecuccoli.

In Oberösterreich geht man von über einer Million Festmeter Schadholz aus. Am stärksten betroffen sind das Mühlviertel, der Zentralraum, der Bezirk Eferding sowie Teile des Innviertels. Es sei nötig auf andere Baumarten bzw. Mischwald umzusteigen, denn der Borkenkäfer ist nur auf Fichten spezialisiert, heißt es aus dem Büro von Agrar-Landesrat Max Hiegelsberger. In den kommenden Jahren soll daher zusätzlich Geld in den Waldumbau fließen und Landwirte sollen diesbezüglich finanziell unterstützt werden.