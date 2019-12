Rekord bei Tourismuseinnahmen

Die veröffentlichen Nächtigungs- und Besucherzahlen der heimischen Tourismusbetriebe der vergangenen Wochen und Monate ließen es bereits erahnen: Die Branche darf sich über Rekorderlöse im heurigen Sommer freuen.

Die Umsätze stiegen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 3,1 Prozent auf 13,98 Mrd. Euro, das errechnete das Wirtschaftsforschungsinstitut Wifo. Um die Inflation bereinigt betrug der Zuwachs immerhin 1,7 Prozent, damit übertrafen die Tourismuseinnahmen sowohl nominell als auch preisbereinigt die bisherigen Rekordwerte aus dem Sommerhalbjahr 2018.

Kräftig zulegen konnte dabei vor allem auch Oberösterreich: Die Einnahmen zogen um 5,7 Prozent an, stärker war das Wachstum nur in der Bundeshauptstadt, die weiter vom Städtereisen-Boom profitiert und ein Plus von 6,7 Prozent aufweist. Hingegen machten die Kärntner Touristiker preisbereinigt machten heuer sogar weniger Umsatz als im Sommer 2018.

Oberösterreich setzt derzeit auch noch einen ganz anderen Schwerpunkt. Mit der Einführung einer Mediendatenbank für den Gesundheitstourismus soll eine Möglichkeit zur bedarfsgerechten, zielgruppenspezifischen und rechtskonformen Verwendung von digitalen Medien geschaffen werden. Die Pilotpartner – gesundheitstouristische Leitbetriebe und der Oberösterreich Tourismus – konnten mit der Idee auch die Experten des Ministeriums überzeugen und erhalten Geld aus der „Leuchtturmförderung 2019“ für die Umsetzung.