Rekord bei Wirtschaftswachstum

Österreichs Wirtschaft ist 2017 im Vergleich zum Jahr 2016 real um drei Prozent gewachsen, so stark wie seit 2007 nicht mehr. Vor allem die „Industriebundesländer“ konnten punkten. Das erhob die Bank Austria. Am stärksten hat das Bruttoinlandsprodukt in der Steiermark zugelegt (plus 3,7 Prozent), Oberösterreich liegt mit einem Plus von 3,6 Prozent nur knapp dahinter. Am schwächsten ist die Wirtschaft in Wien und Salzburg gewachsen (plus 2,6 Prozent). Die Steiermark profitierte von der gutgehenden Weltkonjunktur. Wirtschaftsturbo waren hier industrienahe Dienstleistungen. Der Bau hinkte etwas hinterher. Ganz im Gegensatz zu Oberösterreich, wo neben der exportorientierten Industrie die Bauwirtschaft Schwung gab. Auch in Kärnten, Niederösterreich und Vorarlberg florierten Bau und Industrie. Ganz im Gegensatz zu den Schlusslichtern, die vom Bau gebremst wurden.

Bau bremste Schlusslichter Wien und Salzburg

Die Schlusslichter Wien und Salzburg sind zwei Bundesländer mit einem starken Dienstleistungssektor, ihnen halfen 2017 die guten Nächtigungszahlen im Tourismus. In der Bundeshauptstadt trug der Servicesektor den Aufschwung, der Bau wurde hingegen vom Tiefbau ausgebremst. Die Wiener Industrie produzierte erstmals seit 2011 mehr. In Salzburg hingegen musste die Industrie das dritte Jahr in Folge Einbußen hinnehmen und der Bau stagnierte. Das Wachstum kam auch in Salzburg von den Dienstleistungen.

Für 2018 rechnet die Bank Austria mit einem BIP-Anstieg von 2,8 Prozent. Über dem Schnitt dürfte laut Prognose die Wirtschaft in der Steiermark (plus 3,4 Prozent), in Oberösterreich (plus 3,3 Prozent) und in Tirol (plus 3,1 Prozent) wachsen, ebenso in Salzburg und Vorarlberg (jeweils plus drei Prozent). Als Schlusslicht wird mit plus 2,4 Prozent Kärnten erwartet.

Arbeitslosenquote geht zurück

Auch die bundesweite Arbeitslosenquote dürfte heuer weiter sinken, von 8,5 Prozent im Jahresschnitt 2017 auf 7,7 Prozent. Den stärksten Rückgang, um einen Prozentpunkt auf 6,3 Prozent, erwartet die Bank Austria in der Steiermark. Unangefochten die niedrigste Arbeitslosenquote werde es in Salzburg geben (4,8 Prozent), die höchste mit 12,2 Prozent in Wien. Die oberösterreichische Arbeitslosenquote wird bei 5,1 Prozent erwartet.