Rekord von 1.209 Coronavirus-Neuinfektionen in Österreich

Am Donnerstag hat es mit 1.209 bestätigte Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 innerhalb von 24 Stunden einen Rekordwert in Österreich gegeben.

Es ist auch bereits das dritte Mal in diesem Monat, dass der Anstieg im vierstelligen Bereich liegt, 1.058 wurden am Samstag, 1.028 am gestrigen Mittwoch vermeldet.

Im Schnitt der vergangenen sieben Tage gab es somit täglich 910 Neuinfektionen.

Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 stieg um acht auf 838 Personen. Am Donnerstag gab es zudem 9.930 aktiv Erkrankte. 399 Menschen befanden sich auf Normalstationen im Krankenhaus, 19 weniger als am Mittwoch.

Gestiegen ist aber die Zahl der Intensivpatienten – von 100 auf 107 am Donnerstag. 21.762 Tests wurden in den vergangenen 24 Stunden eingemeldet.