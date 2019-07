Rekord-Zwillinge im Gleichschritt

Von Christoph Gaigg

Oberösterreich bleibt im Radfieber! Nach dem Rad-Marathon in Grieskirchen und den beiden Etappen der Österreich-Rundfahrt steigt am kommenden Wochenende bereits das nächste Highlight: Die 22. Salzkammergut Mountainbike Trophy in Bad Goisern. „Ein leuchtendes Beispiel für den Sport“, freute sich Sport-Landesrat Markus Achleitner auf den Klassiker, bei dem mehr als 5000 Biker aus über 40 Nationen in verschiedenen Disziplinen an den Start gehen.

Darunter auch die beiden „Rekord-Zwillinge“ aus OÖ, Barbara Mayer und Sabine Sommer. Sie holten im Vorjahr im Gleichschritt nicht nur einen Ex-aequo-Sieg, sondern stellten mit 11:29:51 Stunden auch einen Streckenrekord über die Extremdistanz von 210 km, auch genannt „Einmal Hölle und zurück“, auf. „Ist einfach passiert, das kann man sich nicht ausmachen“, lachte Sommer vor der Neuauflage am Samstag (Start um 5 Uhr).

Aber auch privat eint die beiden vieles: Sie sind Mutter zweier Kinder, arbeiten Vollzeit — Sommer als Lehrerin, Mayer als Intensiv-Krankenschwester — und bringen trotzdem alles irgendwie unter einen Hut. Soll heißen: Früh aufstehen, Kinder versorgen, arbeiten und zwischendurch für eineinhalb Stunden aufs Rad schwingen. „Es braucht Disziplin und Konsequenz“, sagte Sommer. „Es ist eine Sechs- bis Siebentage-Woche“, meinte Mayer, die sich zudem noch als Trainerin um 70 bikende Kids kümmert. 18 davon sind am Sonntag am Start.