Rekordernte bei Sojabohnen

232.000 Tonnen Sojabohnen wurden heuer in Österreich geerntet, so viel wie noch nie. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Plus von 30.000 Tonnen beziehungsweise 15 Prozent.

Zurückzuführen ist dies auf den Anstieg der Gesamtanbaufläche sowie auf die besseren Hektarerträge im Vergleich zu 2020, vermeldet der Verein Soja aus Österreich.

Insgesamt kultivieren mehr als 12.000 Landwirte und somit ein Fünftel aller heimischen Ackerbauern Sojabohnen auf ihren Feldern. Niederösterreich ist mit mehr als einem Drittel der eingefahrenen Ernte Spitzenreiter vor dem Burgenland.

Soja ist nach Mais, Weizen und Gerste mittlerweile die viertwichtigste Ackerkultur in Österreich. 36 Prozent der Ernte entfallen dabei auf Bio-Soja. Dieser Wert ist unerreicht in Europa.