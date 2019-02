Rekordwerte für oö. Museen

Mit insgesamt über 670.000 Besuchern konnten die Museen und Ausstellungshäuser von Land OÖ und Stadt Linz 2018 einen Rekordwert verbuchen, wobei das Ars Electronica Center und der Höhenrausch im OÖ Kulturquartier die bestbesuchten Einzelausstellungen waren. Dieser Erfolgskurs soll fortgesetzt werden. So hat kürzlich unter dem Vorsitz von Landeshauptmann Thomas Stelzer und der Linzer Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer die erste Sitzung des neu geschaffenen Steering Committee der Museumseinrichtungen von Land Oberösterreich und Stadt Linz stattgefunden.

Ziel ist es, eine verstärkte Kooperation zwischen den Museumseinrichtungen in den Bereichen Marketing, Ticketing und Programmplanung zu erzielen. Die operative Betreuung liegt beim Tourismusverband Linz. Als neues Mitglied wurde der Oberösterreich Tourismus begrüßt. In der Sitzung wurde über die Rekordergebnisse beim Verkauf der gemeinsamen Jahreskarte Linz-Kulturcard-365 berichtet, die mit Stand 2018 über 1700 Karteninhaber aufweist. Als nächster Schritt ist die vollständige Digitalisierung der Linz-Kulturcard-365 — mit Kartenbestellung über das Internet und „Smartphone“-Tauglichkeit — geplant.

Mehr Budget

Weiters wurden für 2019 u. a. überregionale Werbeaktivitäten in Wien und im benachbarten Ausland beschlossen. Auch eine stärkere Beteiligung der Museen am OÖ Kultursommer sowie eine Marktforschung zum Museumsbesuch ist geplant. Mehr Budget wurde für die Kulturvermittlungstätigkeiten der Linz-Kulturcard-365 bewilligt. Mit der gemeinsamen Aktion „Museum total“, die es ab heute und bis 24. Februar ermöglicht mit einem Ticket neun Museen in Linz zu besuchen, gibt es aktuell, wie berichtet, einen Höhepunkt. 2018 kamen erstmals knapp 12.000 Besucher zu diesem Event. „Die Kooperation zwischen den städtischen Museen und den Landesmuseen am Standort Linz nimmt nun Fahrt auf. Wir versprechen uns von den beschlossenen Maßnahmen eine stärkere überregionale Wahrnehmung unserer tollen Ausstellungen“, sind sich Stelzer und Lang-Mayerhofer einig.

„Wir werden dieses starke Linzer Kulturprogramm über unsere Netzwerke in die Regionen und Zielmärkte hinaus tragen. Gleichzeitig ist es unser Bestreben, diese Plattform zur Vernetzung von Stadt und Land auch für kulturelle Aktivitäten in ganz Oberösterreich zu öffnen“, sagt Andreas Winkelhofer, Geschäftsführer des Oberösterreich Tourismus.