Rekordzahl von fast 5.000 Corona-Neuinfektionen in Chile

In Chile nimmt die Ausbreitung des Coronavirus weiter stark zu. Innerhalb von 24 Stunden wurden in dem südamerikanischen Land 4.895 neue Infektionsfälle verzeichnet, wie die Gesundheitsbehörden am Montag mitteilten. Dies ist die bisher höchste Zahl von Neuinfektionen im Land. Ferner wurden 43 weitere Todesfälle registriert.

Unter den zuletzt positiv auf das Virus getesteten Patienten ist auch ein Minister der Regierung von Präsident Sebastian Pinera. Die Gesamtzahl der verzeichneten Infektionsfälle in Chile stieg auf 73.997, die Zahl der Todesopfer auf 761.

Der Minister für öffentliche Arbeiten, Alfredo Moreno, teilte mit, dass er positiv auf das Virus getestet worden sei. Bisher habe er aber keine Symptome. Moreno hatte sich bereits vor Vorlage des Testergebnisses in Quarantäne begeben, nachdem bei einer seiner Mitarbeiterinnen das Virus festgestellt worden war.

Bei drei anderen Ministern, die sich wegen Kontakten zu Infizierten ebenfalls in häusliche Isolation begeben hatten, fielen die Tests hingegen negativ aus. Sie nahmen ihre Arbeit wieder auf. In der chilenischen Hauptstadt Santiago gilt seit Mitte Mai wegen der Pandemie eine strikte Ausgangssperre.

Präsident Pinera setzte am Montag ein Gesetz zur Kürzung der Gehälter des Staatschefs, der Minister sowie der Parlamentarier in Kraft. Die künftige Höhe der Bezüge soll von einem Ausschuss festgelegt werden. Das Gesetz war jahrelang im Parlament debattiert worden. Es gewann dann durch die Coronakrise an Dringlichkeit, weshalb seine Verabschiedung beschleunigt erfolgte.

Mexiko meldete unterdessen 2.485 Corona-Neuinfektionen und 239 weitere Todesfälle. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums erhöhte sich damit die Gesamtzahl der Coronavirus-Fälle auf 71.105, die Zahl der an den Folgen der Lungenerkrankung verstorbenen Menschen stieg auf 7.633.