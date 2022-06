Relegation als finale Hürde für LASK-Frauen

Nach einer überragenden Saison samt souveränem Meistertitel in der Fußball-OÖ-Liga und dem OÖ-Cupsieg geht es für das LASK-Frauenteam nun in der Relegation um den Aufstieg in die 2. Liga.

„Wir wollen die Relegationsspiele unbedingt gewinnen“, betonte Kapitänin Katharina Mayr. Am Sonntag empfangen die Athletikerinnen Oberglan (Meister Kärntner Liga) in Pasching, ehe es am folgenden Samstag zu den Preding-Ladies (Meister steirische Frauenlandesliga) geht.

„Die Steirerinnen sind stärker einzuschätzen, das hat auch der 2:1-Sieg gegen Oberglan gezeigt, aber wir sind guter Dinge, dass wir auch die letzte Hürde nehmen“, blickt Frauenfußball-Koordinator Lukas Schmidsberger der Relegation optimistisch entgegen.

Aufgestellt werden die LASK-Frauen, wie bereits im Cupfinale, von Torfrauen-Trainer David Stemmer. Der 24-Jährige übernahm interimistisch, nachdem der Vertrag mit Lisa Alzner aufgelöst wurde. Ausschlaggebend für Trennung war die fehlende Chemie zwischen Trainerin und Mannschaft.