Renault meldete Verkaufsrekord zum Halbjahr

Der französische Autobauer Renault hat im ersten Halbjahr 2018 so viele Autos verkauft wie noch nie in diesem Zeitraum. Von Jänner bis Juli stieg die Verkaufszahl um fast zehn Prozent zum Vorjahreszeitraum auf knapp 2,1 Millionen Fahrzeuge, wie Renault am Montag mitteilte. Zweistellige Zuwächse verzeichnete der Konzern in Russland, Argentinien und Brasilien.

Es sei das dritte Jahr in Folge mit einem neuen Verkaufsrekord, betonte das Unternehmen. In Europa kletterte der Absatz demnach um 2,8 Prozent – Renault kam hier auf einen Marktanteil von elf Prozent. Besonders erfolgreich waren der Kompaktwagen Clio 4 und die Elektroautos von Renault.

Negativ dagegen war die Entwicklung im Iran. Hier sanken die Verkäufe um mehr als zehn Prozent. Grund ist der Entschluss von US-Präsident Donald Trump, das Atom-Abkommen mit dem Iran aufzukündigen und gegen alle Unternehmen, die weiterhin in dem Land tätig sind, Sanktionen zu verhängen.