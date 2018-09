Rendi-Wagner ist „erste Wahl“

Wahl am Parteitag Ende November wird vermutlich in Wels stattfinden

Pamela Rendi-Wagner ist am Samstag zur ersten weiblichen Vorsitzenden der SPÖ designiert worden. Das Präsidium der Sozialdemokraten sprach sich einstimmig dafür aus, die ehemalige Gesundheitsministerin zur Nachfolgerin von Christian Kern zu machen. „Rendi-Wagner ist tatsächlich die erste Wahl“, versicherte Kern. Beim Team habe sie freie Hand. Morgen Nachmittag soll die Designierung durch den Parteivorstand offiziell abgesegnet werden, erst danach will sich Rendi-Wagner über ihre Pläne äußern. Am Samstag beließ sie es mit dem Bekenntnis, über ihre Kür erfreut zu sein und sich sehr geehrt zu fühlen. Gewählt wird Rendi-Wagner bei einem Parteitag Ende November, der vermutlich jetzt doch in Wels stattfinden wird. Dabei wird auch die Kandidatenliste für die EU-Wahl abgesegnet — mit Spitzenkandidat Kern.