Rendi-Wagner würde vier Punkte in Verhandlungen einbringen

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner glaubt nicht an ein Scheitern der türkis-grünen Sondierungen, mit dem ihre Partei wohl automatisch zum Zug für Regierungsverhandlungen käme. Sollte es doch so sein, wäre ihre Partei für rasch beginnende Verhandlungen bereit. Vier Punkte wären dabei zentral, wie sie in der “Presse” ausführt.

So plädiert Rendi-Wagner dafür, dass der Zwölf-Stunden-Tag nur nach Zustimmung des Betriebsrats möglich sein soll. Mit einer raschen Steuerreform sollen die ersten 1.700 Euro steuerfrei werden. Eine Klima-Milliarde soll unter anderem dem Ausbau des öffentlichen Verkehrs und der thermischen Sanierung zu Gute kommen. Schließlich will sie weiterhin die Mehrwertsteuer auf Mieten abschaffen.