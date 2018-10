Renn-Biest Hamilton wird nicht nachlassen

Lewis Hamilton ist ein sympathischer Bursche. Der Brite plaudert gemütlich mit den Fans, spielt stundenlang mit seiner Bulldogge, ist sehr sozial engagiert. Nur wenn es ums Rennfahren geht, wird der vierfache Formel-1-Weltmeister zum Biest. Frag nach bei seinem Jugendfreund Nico Rosberg.

So wird Lewis Hamilton auch am Wochenende in Japan keine entspannte Ehrenrunde drehen, sondern mit Vollgas versuchen, den GP von Japan am Sonntag (7.10 Uhr MESZ, live ORF eins und RTL) zu gewinnen. Je früher der Mercedes-Pilot seinen fünften WM-Titel im Sack hat, desto lieber ist es ihm.

Bei seinen 50 Punkten Vorsprung auf Sebastian Vettel würden schon fünf zweite Plätze zum Titel reichen, doch auf solche Spielchen lässt sich Hamilton nicht ein. „Ein Ausfall, ein Fehler und der Polster könnte ganz schnell verschwinden“, warnte der Titelverteidiger.

Auch Ferrari-Pilot Vettel wird in Suzuka auf der letzten Rille unterwegs sein, vor dem Rennen auf seiner Lieblingsstrecke macht dem Deutschen aber einiges zu schaffen. Die matten Leistungen der Scuderia trotz kolportiertem PS-Vorteil sind nicht zu übersehen. „Es gab leider zu viele Rennen, bei denen wir nicht in Reichweite waren“, räumte der 31-jährige Heppenheimer ein.

Schnell, doch zu langsam

Vettel und Ferrari schafften es trotz phasenweise schnellerem Auto nicht, Mercedes und Hamilton in Schach zu halten. Die Schuld dafür kann Vettel sehr wohl bei sich selbst suchen, ein Dreher nach ungestümem Angriff in Monza, in Hockenheim den sicher scheinenden Sieg ins Kiesbett geschmissen, mehr als 70 WM-Zähler hat der Deutsche heuer schon liegen gelassen. Warum ihm gerade jetzt sein erster Japan-Sieg in einem roten Auto gelingen sollte, kann er selbst nur schwer erklären. „Ich glaube aber dennoch an unsere Chance“, beteuerte Vettel.

Hamilton hingegen fährt wie ein Uhrwerk. „Ich habe in diesem Jahr die bisher beste Leistung meiner Karriere gezeigt“, ist er überzeugt.