Repression in China vor Massaker-Jahrestag

Vor dem heutigen 30. Jahrestag der blutigen Niederschlagung der Demokratiebewegung in China sind zahlreiche Aktivisten und Verwandte von Opfern festgenommen, unter Hausarrest gesetzt oder an andere Orte gebracht worden.

Wie die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) berichtete, wurde auch die Kontrolle von Mitgliedern der „Mütter von Tian’anmen“ verstärkt. Die Möglichkeiten dieses Familien-Netzwerkes, mit der Außenwelt zu kommunizieren oder sich zu bewegen, seien stark eingeschränkt worden, berichtete die in den USA ansässige Organisation.

Unter ihnen seien die 82-jährige Ding Zilin und die 81-jährige Zhang Xianling, deren Söhne am 4. Juni 1989 getötet wurden. Bei dem Militäreinsatz gegen friedliche Demonstranten in Peking waren damals einige Hundert Menschen ums Leben gekommen. Die genaue Opferzahl ist nicht bekannt.

Der bekannte Pekinger Bürgerrechtler Hu Jia wurde am Freitag in „Zwangsferien“ mit Staatssicherheitsagenten in die Hafenstadt Qinhuangdao gebracht, berichtete HRW. Am 17. Mai sei schon der Filmemacher Deng Chuanbin in der Provinz Sichuan festgenommen worden, weil er ein Foto mit Hinweis auf das Pekinger Massaker auf Twitter verbreitet habe.

Taiwan fordert Entschuldigung

Taiwan hat die chinesische Regierung gestern aufgefordert, die Niederschlagung der Demokratiebewegung „aufrichtig zu bereuen“. „Wir ermahnen die chinesischen Behörden ernsthaft, sich dem historischen Fehler zu stellen und sich so schnell wie möglich aufrichtig zu entschuldigen”, so der taiwanesische Rat für Festlandsangelegenheiten.