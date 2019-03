Republik will nach aufgehobener Hofburg-Wahl Geld von Wahlleitern

Bei der unendlichen Geschichte rund um die Bundespräsidenten-Wahl 2016 wird noch ein neues Kapitel angefangen. Die Republik Österreich verlangt nämlich Schadenersatz für den Mehraufwand, der durch die Wiederholung der Wahl entstanden ist, allein der Bund beziffert seinen mit zumindest 8,47 Mio. Euro.

Konkret zur Verantwortung gezogen werden die Leiter jener 14 Wahlbehörden (in Oberösterreich betroffen ist der Bezirk Freistadt), in denen es bei der Auszählung der Wählerstimmen zu Rechtsverstößen gekommen war. „Nach dem Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes hätten die von den Aufforderungen Betroffenen die gravierenden Rechtsverletzungen ihrer Wahlbehörde leicht erkennen und verhindern können“, so Wolfgang Peschorn, Präsident der Finanzprokuratur.

Betroffen ist u. a. der Villacher Bürgermeister Günther Albel (SPÖ), der im Juli 2018 wegen Unregelmäßigkeiten bei der Stichwahl verurteilt worden ist, er soll 36.000 Euro Schadenersatz zahlen, wie sein Anwalt Meinhard Novak erklärte: „Wir anerkennen das aber sicher nicht, die sollen uns klagen.“ Notfalls werde man die Causa bis zum Obersten Gerichtshof ausstreiten.

Die Finanzprokuratur hat Albel und wohl auch den Leitern der 13 anderen Behörden bis Ende Juni Zeit gegeben, die geforderte Summe zu bezahlen. Sollte bis dahin der Ersatzanspruch nicht „anerkannt, bezahlt oder in anderer Weise bereinigt worden sein“, dann sei die Finanzprokuratur beauftragt, diesen gerichtlich geltend zu machen. Man werde die Sachlage und die Forderungen prüfen, verlautete aus der oö. Landesamtsdirektion, wo man das Vorgehen der Finanzprokuratur als ungewöhnlich ansieht.

Deren Forderung habe keine Auswirkungen auf die Ansprüche, die von der FPÖ gegen die Republik Österreich geltend gemacht werden,betonte Peschorn. Die FPÖ hat nun eine genauere Erläuterung der Klage veröffentlicht. Die geforderte Summe von 3,4 Mio. Euro setzt sich demnach jeweils etwa zur Hälfte aus Wahlkampfkosten für die aufgehobene Stichwahl im Mai und für die verschobene Wiederholung zusammen. Der Prozess startet am 5. April in Wien.