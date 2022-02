Reqpool erwartet exponentielles Wachstum beim digitalen Wandel

Der Linzer IT-Strategieberater Reqpool rechnet in den kommenden acht bis zehn Jahren mit einem exponentiellen Wachstum beim technologischen Fortschritt und der Notwendigkeit von Unternehmen, sich dieser Entwicklung anzupassen.

„Im Moment scheint die digitale Transformation noch tendenziell beherrschbar. Aber mit jedem Jahr, das verstreicht, werden die Chancen, dem Wandel noch Herr zu werden, geringer“, erklärt Florian Schnitzhofer, CEO und Gründer der Reqpool Gruppe.

Die Wirtschaft werde in den kommenden Jahren eine technologische Revolution erleben, die ganze Branchen, Märkte und Lieferketten auf den Kopf stellen werde. Begleitet und verstärkt werde diese Entwicklung durch Megatrends wie Dekarbonisierung, digitale Verwaltung, künstliche Intelligenz, lernende Algorithmen sowie die komplexer werdende Globalisierung.

Um das eigene Wachstum auch im Sinne der Beratungsqualität für Konzerne und mittelständische Unternehmen zu steuern, hat sich Reqpool personell verstärkt und neu organisiert. So wurde für die Reqpool Gruppe, der mehrere Beratungs- und IT-Unternehmen angehören, ein neues Board gebildet. Dieses besteht aus Florian Schnitzhofer (CEO), Achim Röhe (COO) und Andreas Röbl (CFO).

Zudem soll das Wachstum stärker auf Kernbranchen und Kernkompetenzen konzentriert werden, die besonders stark vom technologisch-digitalen Wandel betroffen sein werden. So sind Patrick Pils, Jakob Strasser, Peter Schnitzhofer und Andreas Viehhauser in die Geschäftsführung aufgestiegen. „Mit diesem Personaltableau sind wir für die strategischen Wachstumsmärkte und die kommende Entwicklung bestens gerüstet“, so Schnitzhofer.