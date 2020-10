Anstatt für mehr Zusammenhalt und Solidarität in Zeiten des Corona-Ausnahmezustandes zu kämpfen, nahm die Grüne Jugend den Nationalfeiertag – Sinnbild für Staatsvertrag und Neutralität – zum Anlass, auf Österreich zu schei…, wie sie in einem Facebook-Posting unmissverständlich signalisierte. Das Verhalten dieser Jugendlichen ist respektlos und geschmacklos. Sie haben nicht begriffen, dass es ihr Heimatland ohne die politischen Errungenschaften im Jahr 1955 in dieser Form vielleicht gar nicht geben würde. Vielleicht auch keine Demokratie, in der man sich solche Entgleisungen ungestraft erlauben darf. Wer diesen rot-weiß-roten Feiertag verächtlich macht, der sollte vorher googeln, dann nachdenken und Österreich bejubeln.