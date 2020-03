Retro Classics: Gelungener Start ins Oldtimer-Jahr 2020

Seit 2001 fällt auf der Retro Classics in Stuttgart/Filderstadt die Startflagge für die aktuelle Oldtimer-Saison. Die jüngste Auflage der weltweit größten Messe für klassische Fahrkultur vor gut zwei Wochen brachte erneut einen Erfolg, wenngleich der Publikumszuspruch aufgrund der aktuellen Corona-Problematik etwas schaumgebremst ausfiel.

Ein Besuch im Messezentrum von Stuttgart, genauer gesagt Filderstadt, perfekt situiert neben Autobahn und Flughafen, ist Anfang März alljährlich ein Pflichttermin für eingefleischte Automobilisten aus aller Welt.

Auf den rund 140.000 Quadratmetern der zehn rund um einen Teich in O-Form gebauten Messehallen durften die Besucher wieder eintauchen in eine Zeit, in welcher der Alltag noch gemütlich sein durfte und Autos neben praktisch vor allem schön zu sein hatten.

Eine Zeit, in der Waldsterben oder Treibhausgase noch kein Thema waren und Gebrauchsgegenstände so produziert wurden, dass sie allenfalls repariert werden konnten.

Weniger Besucher

Beim Schlendern durch die 20. Auflage der Retro Classics Stuttgart fiel eines auf: Der Publikumsbesuch war wegen des dräuenden Corona-Desasters deutlich reduziert, Veranstalter, Besucher und Aussteller in Schwaben waren letztlich allesamt zufrieden.

Dabei war die Veranstaltung im Vorfeld – wie so viele andere Events – mit vielen Fragezeichen bis hin zur Absage konfrontiert gewesen, berichtete Karl Ulrich Herrmann, Geschäftsführer des Ausrichters Retro Messen GmbH.

„Dank steter Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden konnten wir der aktuellen Situation jedoch Rechnung tragen und waren somit in der Lage, die Messe planmäßig zu öffnen und durchzuführen.“

Unterm Strich zählte die Retro Classics 2020 rund ein Drittel weniger Besucher als im Vorjahr, also etwa 60.000 Unentwegte. Dieser Einbruch sei verkraftbar, meinte Herrmann, die Qualität der Messe sei gewohnt hoch gewesen, wie das durchwegs fachkundige Publikum bei Umfragen vor Ort bestätigt hätte.

„Alles war bestens!“

So hatte das Coronavirus gegen die Oldtimer-Leidenschaft in Stuttgart wenig Chancen. Zahlreiche Klassik-Liebhaber machten für ein neues Kleinod sogar mehr als 100.000 Euro locker. Was klarerweise die Aussteller, darunter erstmals auch Kris Rosenberger, Österreichs Rallyestaatsmeister von 1997, erfreute. Der flotte Grazer war ob der „extrem positiven Resonanz“ bei seiner Premiere sehr angetan. „Unser Portfolio wurde von den Besuchern sehr gut angenommen. Alles war bestens“, berichtete der Inhaber von Rosenberger Classics.

Ein zufriedenes Fazit der Messe, dem sich die übrigen 875 Aussteller, bis hin zum Auktionshaus Classic Bid, gerne anschlossen. Wesentlich zum jüngsten Erfolg beigetragen hatte auch die leicht veränderte Ausrichtung der Retro Classics. So wurden nunmehr die breit gefächerte Palette der US-Cars, die Youngtimer-Riege der „Neo Classics“, sowie der erstmals abgehaltene „Einsteigermarkt“ zu echten Publikumsmagneten.

Auch der große Teilemarkt und die heuer deutlich erweiterte Fahrzeugverkaufsbörse wurden von den Messebesuchern ausgezeichnet angenommen, so Herrmann.

Für schnell Entschlossene hatte die Retro Classics ein besonderes Zuckerl parat, die Anmeldung des frisch erstandenen Klassikers war direkt vor Ort möglich.

GULF Heritage Collection

Ein ganz besonderes Glanzlicht in Stuttgart steuerte auch Autosammler Roald F. Goethe bei, dessen super-seltene Rennwagen in der typisch blau-orangen Gulf-Kriegsbemalung zum beliebtesten Fotomotiv der Messe avancierten.

Der Eigentümer der ROFGO Gulf Heritage Collection war vor Ort äußerst angetan: „Ich fühlte mich hier wie im Urlaub: Autos sind meine Passion, meine Freizeit, mein Hobby. Für mich war die Retro Classics 2020 ein Riesenerfolg, vor allem unter diesen Umständen. Zu verdanken ist dies der guten medialen Begleitung und einer ausgezeichneten Organisation. Es war mir eine Ehre, zu dieser gelungenen Jubiläumsausgabe beitragen zu können, ich bin rundum glücklich!“

Weitere Sonderschauen waren der französischen Automarke Voisin oder den „Glühkopf-Legenden“, die dereinst das Bild der mitteleuropäischen Landwirtschaft geprägt hatten, gewidmet.

Die Retro Classics 2021 erwartet uns vom 18. bis 21. März. Gute Fahrt!