Retten bedeutet nicht Verteilung!

Deutschland, Frankreich, Italien und Malta sind mit ihrem Wunsch nach einer Quotenverteilung von Seeflüchtlingen auf der zentralen Mittelmeerroute beim gestrigen EU-Innenministerrat in Luxemburg „tendenziell unter sich geblieben“, sagte Österreichs Innenminister Wolfgang Peschorn.

Menschen, die in Not sind, müssten gerettet werden, so Peschorn. „Das bedeutet aber nicht automatisch, dass sie dann verteilt werden.“

Da dies auch die meisten seiner Amtskollegen so sahen, wurde nichts aus dem ursprünglichen Ziel des deutschen Innenministers Horst Seehofer (CSU), weitere Staaten an Bord zu holen.

Seehofer war am Dienstag vor dem Rat aber schon zurückgerudert. Er sprach davon, dass die Verteilung unter den vier Staaten schon klappe und dass das Konzept jedenfalls „ein Pilotprojekt für eine gemeinsame europäische Asylpolitik sein könnte“.

Neue Begehrlichkeiten

Die Verteilungsdedatte weckt indes neue Begehrlichkeiten. So kritisierten Griechenland, Bulgarien und Zypern, dass dort ankommende Flüchtlinge nicht in diese Quote fallen. Die drei Länder forderten beim Luxemburger Treffen einen Mechanismus zur Verteilung von Migranten aus allen Staaten an den EU-Außengrenzen, die überlastet sind. Das von Deutschland, Frankreich, Malta und Italien im September vereinbarte Abkommen, betrifft nur Migranten, die aus dem zentralen Mittelmeer gerettet wurden. Somit entlastet es nur Italien und Malta, nicht aber Bulgarien, Griechenland und Zypern.

Karoline Edtstadler, ÖVP-Delegationsleiterin im EU-Parlament, kritisierte „diese neuerliche Debatte über die Zwangsverteilung von Flüchtlingen“. Diese löse keine Probleme, weil es keine Fluchtursachen bekämpfe und vor allem auch nicht das Sterben im Mittelmeer beende. „Im Gegenteil, das Geschäft der Schlepper wird dadurch neuerlich unterstützt“, so Edtstadler. Ex-Innenminister Herbert Kickl (FPP) ortet „ein Signal in die völlig falsche Richtung und Verrat an der Bevölkerung“.