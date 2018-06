Rettet der EU-Gipfel Merkel aus See(hofer)-Not?

Bis in den späten Abend rangen die 28 EU-Staats- und Regierungschefs am Donnerstag in Brüssel über eine Neuordnung der Migrationspolitik. Und auch wenn es am ersten Tag des zweitägigen Treffens noch keine konkreten Vereinbarungen gab, zeichnete sich schon ab, was auch für das politische Überleben der deutschen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) entscheidend sein könnte: Die EU leitete eine asylpolitische Wende ein. Folgende Stoßrichtungen zeichneten sich gestern ab: Flüchtlinge sollen künftig im Mittelmeer abgefangen und in Anlandezentren nach Nordafrika zurückgebracht werden. Der Schutz der Außengrenzen soll verstärkt werden.

EU-Ratspräsident Donald Tusk verteidigte die geplante Verschärfung der europäischen Migrationspolitik an: „Wenn wir uns darauf nicht einigen, sehen wir einige wirklich harte Vorschläge von wirklich harten Typen.“ Die Alternative zu einem verstärkten Außengrenzschutz und Flüchtlingszentren wären „chaotisch voranschreitende Grenzschließungen“ innerhalb der EU.

Bundeskanzler Sebastian Kurz, der die Rückstellung von im Mittelmeer geretteten Migranten schon vor drei Jahren gefordert hatte, sieht sich bestätigt. Er glaubt, dass es nun zur Einigung im Sinne auch Österreichs kommt.

Am deutlichsten wurde die Wende in der Migrationspolitik beim Auftritt Merkels. Auch sie kann sich nun „Seeanlandungen von Schiffen“ in nordafrikanischen Ländern vorstellen. Nachsatz: „Man muss mit den Ländern sprechen.“ Noch zieren sich Libyen und Ägypten, Zentren für rückgeführte Asylwerber auf ihrem Territorium zuzulassen. Das dürfte aber auch eine Preisfrage sein. Die EU wird wohl etwas Geld in die Hand nehmen müssen…

Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini teilte mit, dass sie wegen der Anlandezentren bereits in Kontakt mit der UNO stehe. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker warnte dagegen vor einem „Neokolonialismus“. Wenn es um solche Ideen gehe, dann „bitte ich um einiges an Zurückhaltung.“

Wer nimmt Flüchtlinge?

Noch keine Antwort gibt es auf die Frage, was mit jenen Menschen geschehen soll, deren Asylgesuch in einem solchen Zentrum anerkannt wird. Das ist eine der großen, noch ungelösten Streitfragen. Denn einige EU-Mitglieder wie die Visegradstaaten lehnen eine Aufteilung anerkannter Flüchtlinge strikt ab.

Merkel bekräftigte ihren Wunsch, der Weiterreise registrierter Flüchtlinge von einem EU-Land in ein anderes einen Riegel vorzuschieben. Es sei klar, dass „Flüchtlinge und Migranten sich nicht aussuchen können, in welchem Land sie ein Asylverfahren durchlaufen“. Dieser „Asyltourismus“steht im Zentrum ihres Streits mit der CSU. Innenminister Horst Seehofer (CSU) droht damit, bereits woanders registrierte Migranten an der Grenze zurückzuweisen. Merkel will das nicht und versucht deshalb in Brüssel bilaterale Rückführungsabkommen zu schließen.

Italien droht mit Veto

Vor allem Italien legte sich dagegen quer. Es will das Dublin-System kippen, wonach jenes EU-Land, welches ein Asylwerber zuerste betritt, für das Asylverfahren zuständig ist. Ministerpräsident Giuseppe Conte drohte mit einem Veto, sollte Italien nicht durch andere Staaten entlastet werden.

Die CSU will am Sonntag die von Merkel in Brüssel erreichten Ergebnisse bewerten und das weitere Vorgehen davon abhängig machen. Dann wird man sehen, ob der EU-Gipfel die Kanzlerin gerettet hat.