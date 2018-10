Rettung aus brennender Messie-Wohnung

LINZ — Zwei Linzer Polizisten sind in der Nacht zum Donnerstag zu Lebensrettern geworden — sie zogen einen verletzten 52-Jährigen aus seiner brennenden Wohnung. Die beiden Inspektoren waren die ersten, die gegen halb vier Uhr beim Haus in Auwiesen eintrafen. Trotz dichten Rauchs drangen sie über die zerborstene Terrassentüre ins Innere ein und fanden den Bewohner. Weil die Wohnung komplett vermüllt war, konnten sie den 52-Jährigen nicht über die Terrasse ins Freie bringen, sondern mussten die Eingangstüre eintreten. Als der Linzer in Sicherheit war, bekämpften die Beamten noch den Brand, der in der Küche ausgebrochen war, mit Feuerlöschern. Sie wurden schließlich von den Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr abgelöst. Diese mussten einen Großteil der Gegenstände ins Freie bringen, um die Glutnester ablöschen zu können. Eine besondere Herausforderung stellte auch die Örtlichkeit dar — die verwinkelte und sehr unübersichtliche Wohnanlage. „Die Anmarschwege waren sehr lang und es musste eine lange Löschleitung gelegt werden“, so Einsatzleiter Andreas Koch. Der Bewohner wurde ins Spital gebracht.

