Rettungsaktion in Steinbruch

Eine dramatische Rettungsaktion ging am Freitagvormittag in einem Steinbruch in der Gemeinde St. Florian am Inn (Bezirk Schärding) über die Bühne.

Ein 61-jähriger Ortsansässiger verständigte gegen 9.50 Uhr die Polizei, dass er in der Ortschaft Stocket gegenüber dem Teich des Steinbruches Hilfeschreie gehört habe.

Er begab sich daraufhin zum Ort des Geschehens und sah, dass eine Frau in den Teich gefallen war.

Der Mann versuchte, die 64-jährige Gemeindebürgerin vom Ufer aus festzuhalten. Gemeinsam mit den eintreffenden vier Beamten konnte die Seniorin aus dem Teich gezogen werden.

Ohne Bewusstsein ins Spital eingeliefert

Die Polizisten begannen anschließend bis zum Eintreffen des Notarztes und der Rettung mit Reanimationsmaßnahmen. In der Folge wurde die 64-Jährige, die noch nicht bei Bewusstsein war, in das Klinikum Wels eingeliefert. Sie schwebt in Lebensgefahr.