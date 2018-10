Rettungsgasse kann Leben retten

„Die Rettungsgasse ist mir ein besonderes Anliegen, kreuzt unseren Bezirk doch auch die Westautobahn und kann dabei helfen, Leben zu retten“, fordert OÖVP-Sicherheitssprecher LAbg. Wolfgang Stanek mehr Aufklärung und höhere Strafen bei Missachtung. „Da kann ich mir 700 Euro durchaus vorstellen, zudem wären eine europaweit einheitliche Regelung und eine Anzeige auf den Überkopfwegweisern statt dem Hinweis auf einen Stau sinnvoll“, so Stanek, der sich auch ärgert, dass ein gemeinsamer Brief mit Bezirksfeuerwehrkommandant Helmut Födermayr mit Verbesserungsideen an den zuständigen Minister Norbert Hofer (FPÖ) — wie vom VOLKSBLATT berichtet — bis heute unbeantwortet geblieben ist. „Jetzt soll der Landtag eine Resolution verabschieden, um dieses heikle Thema auch in Wien zu thematisieren.“ Weiters stünden im Bezirk der vierspurige Ausbau der B1 zwischen Hörsching und Marchtrenk sowie die A1-Abfahrt Haid oder eine Straßenbahnverlängerung bis Nettingsdorf auf der Agenda.

Positiv sieht Stanek, dass der Personalstand bei der Polizei erhöht wird. „Wenngleich bei 245 Planstellen noch immer erst 215 Polizisten aktiv im Einsatz sind, wird es ab Mai 2019 erstmals mehr Absolventen als Pensionierungen geben“, so Stanek, der bei Besuchen in Polizei-Dienststellen erstmals keine Beschwerden bezüglich Ausrüstung hörte. Sehr gut komme innerhalb der Exekutive die neue Bereitschaftseinheit mit 80 Personen an — dieses oö. Pilotprojekt soll ausgeweitet werden.

„Ein großes Danke gebührt den vielen Ehrenamtlichen in OÖ, die sich bei Feuerwehr, Rettung, Vereinen, aber auch in Parteien für die Allgemeinheit engagieren“, betont Stanek. Daher soll die Idee einer „Ehrenamtskarte“ für OÖ realisiert werden.