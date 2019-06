Rhythmische Vielfalt verzauberte Freistadt

Bereits zum achten Mal wurde Freistadt im Herzen des Mühlviertels zu einem farbenprächtigen Zentrum der Musik aus aller Welt. Dem Titel „Colours of Percussion“ entsprechend, erwartete die Zuhörer wieder ein percussives Feuerwerk der Extraklasse mit Musikern von Weltformat.

Unglaublich was da an Virtuosität, Musikalität und Energie geboten wurde, ein abwechslungsreiches und hochkarätiges Programm, das europaweit sicherlich einzigartig ist. Es war auch ein buntes Lebenszeichen des Miteinanders von Kulturen aus verschiedensten Ländern und Kontinenten, das in zahlreichen Workshops und im gebotenen Rahmenprogramm spürbar wurde. So wurden Oberösterreich mit seinem Landesmusikschulwerk, die Stadt Freistadt sowie das beteiligte Organisations- und Helferteam wieder zum musikalischen und menschlichen Aushängeschild für ein weltweites „Miteinander“.

Die sichtlich begeisterten Besucher kamen aus ganz Österreich, Deutschland, Schweiz und sogar aus Luxemburg.

Neben den hochkarätigen Musikern und Tänzern aus insgesamt 17 Nationen präsentierte sich auch der talentierte Nachwuchs aus den Oö. Landesmusikschulen. Auch Jungmusiker aus Freistadt und Umgebung bekamen im Rahmen von Schülerkonzerten einen guten Einblick in die faszinierende Welt der Rhythmen.

Schülerin der LMS Freistadt gewann Award

Erstmals wurde heuer auch der COP Award vergeben. Im 1. Internationalen Wettbewerb für Ethnopercussion musizierten sechs Teilnehmer, die sich in einer Vorauswahl mittels Videoeinreichung für die Finalrunde qualifiziert hatten. Als Siegerin ging dabei Uchenna Katzmayr hervor, die eine Schülerin Markus Lindners an der LMS Freistadt ist.

Platz zwei und drei gingen an Yaschar Coskun und Jakob Hofmann (beide aus Deutschland). Der Jüngste im Teilnehmerfeld war Moritz Lindner — ebenfalls von der LMS Freistadt — der nur ganz knapp einen Podestplatz verfehlte.

Auch die Bemühungen, das Festival #plastikfrei zu machen, fanden großen Anklang. Firmen fingen an, hinsichtlich Verpackungen umzudenken und die Musiker zeigten sich begeistert von dieser Initiative. ml