Ricciardo verlässt Red Bull Racing mit Saisonende

Das Formel-1-Team Red Bull Racing verliert mit Jahresende Toppilot Daniel Ricciardo. Der Australier habe sich entschieden, den österreichisch-britischen Rennstall nach dieser Saison zu verlassen, hieß es in der Teammitteilung am Freitag. Der mittlerweile siebenfache Grand-Prix-Sieger Ricciardo debütierte 2011 in einem HRT in der Formel 1 und fuhr danach für Toro Rosso sowie seit 2014 für Red Bull.