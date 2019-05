Richter Pharma baut in Wels aus

Nach „solidem“ Jahr 2018 will Konzern noch stärker als Hersteller auftreten

„Sehr, sehr solide.“ So bezeichnete gestern CEO Roland Huemer beim Jahrespressegespräch das vergangene Geschäftsjahr der Richter Pharma AG. Das Pharmaunternehmen mit Sitz in Wels erzielte 2018 einen Umsatz von 601 Mio. Euro – das ist ein Plus von 1,7 Prozent zum Vorjahr.

368 Mio. Euro entfielen dabei auf die 100-Prozent-Tochter Pharma Logistik Austria, die gestern ihren neuen Standort in der Welser Jasminstraße feierlich eröffnete. Insgesamt konnte somit ein Konzernergebnis von rund sieben Mio. Euro erzielt werden, was allerdings einen leichten Rückgang zum Vorjahr (7,3 Mio.) bedeutet. „Wir spüren eine hohe Marktdynamik und dass die Herausforderungen zunehmend steigen“, so Huemer, der auch von einer negativen Deckungsbeitragsentwicklung und weiteren regulatorischen Auflagen sprach.

Trotz oder eben wegen dieser Herausforderungen in der Branche setzt man 2019 auf Veränderungen im Konzern: Neben einem „Fitnesscheck“, bei dem Effizienzsteigerung und Marktpotenziale analysiert werden, soll künftig noch massiver der Aufbau der Eigenmarken und damit die Position als Hersteller gestärkt werden. Ende des Jahres werde man dann bei 532 Veterinärarzneimittelzulassungen stehen, heuer sollen alleine mehr als 90 neue Zulassungen hinzukommen. Aber auch flächenmäßig werde man künftig weiter wachsen, wie betont wurde.