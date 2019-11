Richter & Stamitz: Flute Concertos & Trios (Panclassics)

Brandaktuell ist es gerade auf eine Neuaufnahme Alter Musik durch Spezialisten hinzuweisen. Erst im Oktober hat das immer stärker international beachtete Ensemble Castor eine CD mit einem Flötenkonzert von Franz Xaver Richter, zwei Cembalotrios und einer Triosonate für zwei Violinen herausgebracht. Mit einem anderen Programm wird es am 8. Dezember bei musica sacra in Erscheinung treten. Die Kernbesetzung bei Castor mit Leiterin Petra Samhaber-Eckhardt, Monika Toth (Violine), Peter Aigner (Viola), Peter Trefflinger (Violoncello), Barbara Fischer (Violone) und Erich Traxler (Cembalo) tritt zur Erweiterung des Repertoires auch mit Gästen auf. Hier steht die Flöte im Mittelpunkt, wofür die aus Prag stammende Jana Semerádová gewonnen wurde, eine Beherrscherin ihres historischen Instrumentes, mit dem ein besonderer Orchesterklang in Richters e-moll-Flötenkonzert von einer 20-minütigen Dauer für Überraschung sorgte. Mit seinen Cembalotrios in D-Dur und g-moll machte sich Richter, einer der bedeutendsten Vertreter der Mannheimer Schule, beliebt durch die Möglichkeit einer freien Besetzung mit Flöte oder Geige. Der jüngere Johann Stamitz der Mannheimer Schule bringt mit seinem Flötenkonzert neue Klangfarben in den Tonträger von barockem Charme des Cover-Flötisten. sz