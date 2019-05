Richtige Entscheidung

Die Entscheidung, wie man als Regierung auf die FPÖ-Krise infolge des Strache- und Gudenus-Videos reagieren soll, ist wahrhaft keine einfache gewesen. Denn einerseits ist die Regierung am Abarbeiten großer und auch wichtiger Vorhaben – etwa die Steuerreform, um nur eines zu nennen.

Andererseits sind die Einblicke, die Strache und Gudenus in ihre Gedankenwelt geben, dermaßen desaströs, dass ein Fortsetzen der Koalition einfach nicht möglich ist, und das gleich aus mehreren Gründen: So muss es aus ganz grundsätzlichen Überlegungen gerade in der Politik den Anspruch geben, ein besonders hohes Maß an Seriosität an den Tag zu legen. Andernfalls würde man einer weiteren Politikverdrossenheit Tür und Tor öffnen.

Weiters gilt es, das Ansehen Österreichs in der Welt zu berücksichtigen. Politiker, die derart über Politik, Parteienfinanzierung, Medien, Journalisten und politische Mitbewerber denken, wie es Strache und Gudenus in dem Video getan haben, sind wohl nicht geeignet, hohe Regierungsämter und Parteipositionen inne zu haben.

Ein ebenso wesentlicher Grund ist, die Glaubwürdigkeit und damit die Handlungsfähigkeit der Regierung aufrechtzuerhalten. Ein Weitermachen mit lediglich einem neuen Vizekanzler hätte dazu geführt, dass die FPÖ-Affäre künftig sämtliche sachliche und inhaltliche Regierungsarbeit überschattet, erschwert oder womöglich sogar unmöglich macht.

Und letztlich hätte sich auch Bundeskanzler Sebastian Kurz bei einem Fortsetzen der Koalition in noch größerem Ausmaß mit den ständigen Vorwürfen gegen den Koalitionspartner und dessen “Einzelfällen” auseinandersetzen müssen als bisher. Jedenfalls wäre es ungleich schwieriger gewesen, den Fokus auf die eigene politische Arbeit zu lenken.

Vor diesem Hintergrund ist die Entscheidung, in Neuwahlen zu gehen, eine richtige und zukunftsweisende. Kanzler Kurz hat damit die Voraussetzung geschaffen, die von ihm und seiner Partei begonnene politische Agenda nach Neuwahlen fortsetzen zu können.