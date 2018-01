Richtungswahl für Wien

Am Samstag entscheidet sich, wer neuer Vorsitzender der Wiener SPÖ und damit in weiterer Folge auch Wiener Bürgermeister wird. Beim Landesparteitag in der Messe Wien wählen exakt 981 Delegierte den Nachfolger von Michael Häupl. Zur Wahl stellen sich Wohnbaustadtrat Michael Ludwig (l.) und der geschäftsführende Parlamentsklubobmann Andreas Schieder. Die roten Bezirksorganisationen stellen fix 600 Delegierte. Dazu kommen die 157 Mitglieder des Wiener Ausschusses. Darin sind Gemeinderäte und Bezirksvorsteher genauso vertreten wie führende Mitglieder der Bundespartei. Dazu kommen noch 204 Vertreter von rund 30 roten Organisationen, wovon allein 120 von der Gewerkschaft gestellt werden.

Beide zuversichtlich

Im Vorfeld der Wahl gaben sich beide Kandidaten zuversichtlich: „Ich möchte die Wiener SPÖ einen. Weil ich glaube, nur in der Einigkeit liegt auch unsere Wahlchance 2020.“ Bei der nächsten Wiener Wahl gehe es immerhin darum, das „moderne, offene, optimistische Modell“ Wien gegen den „nationalkonservativen Wind“, der der Stadt nun entgegenblase, zu verteidigen, erklärte Schieder. Sein Kontrahent Ludwig sieht keine zwei Lager in der SPÖ Wien: „Ich sehe unterschiedliche Auffassungen.“ Es werde notwendig sein, offen und manchmal kon- troversiell zu diskutieren, allerdings nicht unbedingt öffentlich. Beide kündigen an, das Regierungsteam verändern zu wollen, aber am Koalitionsvertrag mit den Grünen festzuhalten. Eine Koalition mit der FPÖ lehnt auch Ludwig inzwischen ausdrücklich ab.

Große Fußstapfen

Der 68-jährige Häupl ist einer der Superstars der heimischen Sozialdemokratie — und das längstdienende Stadtoberhaupt seit Josef Georg Hörl (1773-1804). Mit Aussprüchen wie „Wahlkampf ist Zeit fokussierter Unintelligenz“ hat sich Häupl längst in die heimischen Zitate-Anthologien eingeschrieben. Eine Präferenz für einen der beiden Kandidaten wollte der Noch-SPÖ-Chef einmal mehr nicht durchklingen lassen: „Ich übergebe nicht einen Erbhofbauernhof.“ Die Form der Diskussion erachte er jedenfalls als „außerordentlich reif und außerordentlich gut“. „Es tut mir leid, ich kann die gespaltene Wiener SPÖ nicht sehen“, so Häupl.