Richtungsweisende Wochen für Linz

Mit der Siegestrophäe für die Euro Ice Hockey Challenge in Polen kehrte ein Sextett vom österreichischen Nationalteam zu den Black Wings zurück: Goalie David Kickert, die Sommer-Neuzugänge Kevin Matzka, Marco Brucker und Daniel Woger, sowie Brian Lebler und Andreas Kristler. Kommt vor den Wochen der Wahrheit für die Linzer gerade recht: Denn die kommenden Spiele werden nach dem Stolperstart und dem jüngsten Aufwärtstrend mit vier Siegen aus fünf Partien richtungsweisend!

Steigen doch bis zur nächsten Länderspielpause in vier Wochen zehn Spiele, vor allem die kommenden vier Aufgaben haben es in sich: Am Dienstag (19.15) wartet auswärts der KAC, am Freitag kommt Salzburg, am Sonntag reisen die Wings zu Angstgegner Znaim und am Freitag in einer Woche wartet Leader Graz. „Gute Tests, in denen wir zeigen können, wo wir hingehören“, sagte Verteidiger Mario Altmann.

Mit einem Sieg können die Linzer die Rotjacken aus Klagenfurt überholen und sich für die Niederlage im ersten Aufeinandertreffen revanchieren: Da setzte es eine 1:3-Heimpleite.