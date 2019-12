Ried krönte sich zum Winterkönig

2. Fußball-Liga: Blau Weiß muss in der Pause Weg aus der Krise finden

Mit einem 5:0-Kantersieg in Dornbirn nutzte die SV Ried den Umfaller von Klagenfurt bei den Young Vilotes (1:4) perfekt aus. Mit dem neunten Ligasieg in Serie setzten sich die Innviertler die Winterkrone auf.

„Es ist trotzdem gut, dass jetzt die Pause kommt“, meinte Trainer Gerald Baumgartner. „Wir haben nach der Länderspielpause nochmal alles reingehauen.“ Zwei Wochen wird noch trainiert, dann heißt es für die Spieler einmal „abschalten und Kopf freibekommen“, wie Baumgartner erklärte.

„Eine Katastrophe“

„Keine Sekunde zu früh“, wie auf der Klub-Website zu lesen ist, kommt die Winterpause auch für den FC Blau Weiß Linz. Das 1:5 bei Liefering war die vierte Niederlage in den letzten sechs Ligaspielen (zwei Remis). „Eine Katastrophe, von den Ergebnissen und der Art und Weise her“, wollte Sportvorstand David Wimleitner nichts schönreden. Sportdirektor Tino Wawra muss jetzt eine fundierte Analyse liefern, danach gibt’s Konsequenzen. „In dieser Situation ist alles ein Thema“, meinte Wimleitner auf die Zukunft von Trainer Goran Djuricin angesprochen.

Jubel dagegen in Steyr. Nach dem 2:0-Heimsieg über Kapfenberg überwintert Vorwärts sensationell als Dritter. Die Tore fielen erst in der Schlussphase (85. + 90.) und in doppelter Überzahl.