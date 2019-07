Ried legte erste Bruchlandung hin

Von Christoph Gaigg

Im gesamten Frühjahr hatte die SV Guntamatic Ried in der 2. Liga kein Spiel verloren. Nun gab’s gleich im ersten Spiel ein böses Erwachen und mit dem 1:3 gegen Mitkonkurrent Austria Klagenfurt vor eigenem Publikum die erste Ligapleite unter Trainer Gerald Baumgartner. Ein Doppelschlag von Joker Oliver Markoutz (56., 58.) sowie der Ex-Rieder Darijo Pecirep (63.) sorgten für einen völlig verpatzten Auftakt.

Der hatte sich in Hälfte eins eigentlich nicht abgezeichnet, waren da die Innviertler doch die klar spielbestimmende Mannschaft und verzeichneten einige Möglichkeiten. Die besten vergaben Stefan Nutz (41.) und Julian Wießmeier (42.), nach der Pause verpasste Marco Grüll aus guter Position (53.).

Bei allen Angriffsbemühungen schlichen sich dann einige Ballverluste ein, die Defensive stand schlecht, war extrem anfällig für Konter. Daraus schlugen die Kärntner gleich dreimal Kapital, was den Wikingern den Zahn zog. Der (sehenswerte) Schlusspunkt von Takougnadi per Freistoß kam viel zu spät (94.). „Es sollten jetzt jedem die Augen geöffnet sein. Favorit ist man nur am Papier. Aber am Matchtag muss man die beste Leistung abrufen. Und es geht nicht, wenn man den einen oder anderen Prozentpunkt vermissen lässt“, ärgerte sich Baumgartner.

Einen Fehlstart abwenden konnte BW Linz beim 1:1 gegen Kapfenberg. Thomas Fröschl rettete drei Minuten vor Schluss einen Punkt.