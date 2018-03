Ried muss zurück in Erfolgsspur

Von Roland Korntner

Die SV Guntamatic Ried steht am Freitag (20.30 Uhr) im Schlager der Ersten Fußball-Liga gegen Tabellenführer Wacker Innsbruck unter Zugzwang. Nach fünf Remis in Folge sollten die auf Platz drei zurückgefallenen Innviertler auf die Siegerstraße zurückkehren. „Eine extrem wichtige Partie“, bestätigte Manager Fränky Schiemer. Von einem Schicksalsspiel für Trainer Lassaad Chabbi wollte er aber nichts wissen. Seine Antwort darauf, ob Chabbi angezählt sei, war eine Gegenfrage: „Nein. Weißt du, wie viele Niederlagen wir in den letzten 15 Spielen kassiert haben? Eine“, so Schiemer im Gespräch mit dem VOLKSBLATT. Es werde viel geredet, weiß der Manager. Auch, dass man sich in Ried angeblich schon überlege, wen man als neuen Trainer holen könnte. „Damit kann ich nichts anfangen, es gibt keine Gedanken in diese Richtung“, betonte Schiemer. Dass man zuletzt mehrmals eine Führung durch unnötige Fehler aus der Hand gegeben hat, stößt ihm aber sauer auf: „Im Herbst haben wir nach einer Führung nachgelegt, oft das zweite oder dritte Tor geschossen, dahin müssen wir zurückkommen.“ Unterm Strich gab sich Schiemer aber sehr zuversichtlich, dass „wir wieder in die Erfolgsspur finden“.

Linzer Schützenhilfe?

Vielleicht leistet ja auch Lokalrivale Blau Weiß am Freitag (18.30 Uhr) Schützenhilfe gegen Hartberg: „Ein echter Aufstiegsaspirant“, weiß Trainer Thomas Sageder. Aber nach vier Punkten aus den ersten beiden Matches gehen die Linzer mit breiter Brust ins Match.